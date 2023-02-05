اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية.. بالاسم ورقم الجلوس

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بمحافظة الغربية، بعد اعتمادها من الدكتور طارق رحمي محافظ الإقليم، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم لمعرفة النتيجة اضغط هنا
كانت مديرية التربية والتعليم قد انتهت من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بدقة وإعطاء كل طالب حقه كاملا في الدرجات.
وأعلن صبري الدسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي تم إعلانها في المدارس على مستوى الإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة بعد أن تم الانتهاء من أعمال التصحيح.
وأوضح "الدسوقي" لـ"اليوم السابع" أن الامتحانات فور انتهائها بدأت المدارس في أعمال التصحيح فورا، حيث تمت داخل كل مدرسة على حدى، مبينا أنه تم التأكيد على مراعاة الدقة في التصحيح وأن يحصل كل طالب على حقه كاملا في الدرجات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة