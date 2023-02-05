اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية.. بالاسم ورقم الجلوس

الغربية - مصطفى عادل

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بمحافظة الغربية، بعد اعتمادها من الدكتور طارق رحمي محافظ الإقليم، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم لمعرفة النتيجة اضغط هنا

كانت مديرية التربية والتعليم قد انتهت من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بدقة وإعطاء كل طالب حقه كاملا في الدرجات.