استمرار أعمال رصف شوارع القوصية ضمن خطة تحسين الطرق الداخلية بأسيوط.. صور

أسيوط-هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،على مواصلة أعمال الرصف بشوارع وميادين مراكز ومدن المحافظة وفقاً للخطة الموضوعة، وذلك لتسهيل الحركة والنقل والانتقال وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لخطة التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030، لافتاً إلى استكمال رصف شوارع القوصية ضمن خطة تحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحقيق السيولة المرورية ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على اهتمام القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات ودعم وتنمية الصعيد لرفع مستوى الخدمات بها.

ووجه محافظ أسيوط، بالمتابعة المستمرة والمرور الميداني على أعمال الرصف الجاري تنفيذها لمتابعة مراحل العمل ومعدلات الانجاز والاطمئنان على التنفيذ طبقًا للإشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة موضحًا إننا نعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة خاصة في قطاع الرصف لما لها من الأثر الأكبر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.

من جانبه، أوضح اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، إنه بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط تم متابعة أعمال الرصف بشوارع منطقة غياضة والتي تقع في الجانب الشمالي الشرقي للمدينة لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع وفتح محاور جديدة تحد من الاختناقات المرورية بالشوارع لافتًا إلى أن أعمال الرصف تأتي ضمن البروتوكول الموقع مع الهيئة العامة للطرق والكباري والتى تشمل شوارع منطقة غياضة وشوارع منطقة التدريب المهني وشوارع منطقة عمرو وأيضا يض طريق طراد النيل بطول 4.2كم وطريق منشاة خشبة بطول 5كم مؤكدًا إنه لن يدخر جهدًا لخدمة أهالي مركز القوصية في جميع الجوانب الخدمية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الطرق والشوارع العامة.