إصابة شخص فى حريق و2 آخرين خلال مشاجرة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب شاب بحروق متفرقة بالجسم أثناء إشعال النيران للتدفئة داخل مصنع بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، حيث استقبل مستشفى الصالحية الجديدة "عبد الله ش س" 18 عاما مقيم بقنا، مصابا بحروق متفرقة بالجسم، وتم إجراء الإسعافات الأولية له والعلاج اللازم.

فيما استقبل مستشفى أولاد صقر المركزى "عادل ح م" 58 عاما مقيم أولاد صقر، مصابا بجرح قطعى بفروة الرأس، و"طارق م ع" 56 مصابا بجروح قطعية ادعاء تعدي من آخرين.

وفى سياق متصل، لقى شاب مصرعه، فيما أصيب طفل بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول عبدالله ع ع، 19 سنة، من قرية ميت معلا التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، جثة هامدة، ومصطفى م ج 11 سنة، مقيم بقرية البلاشون التابعة لمركز شرطة بلبيس، مصابا بجروح وكدمات في أنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين إحداهما موتوسيكل والثانية تروسيكل في طريق بلبيس – البلاشون بدائرة مركز شرطة بلبيس، ما أسفر عن مصرع المتوفى وإصابة المصاب، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بدفن المتوفى.