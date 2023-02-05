إجراء الكشف الطبى والعلاج المجانى لـ 3720 مواطنا بقرى حياة كريمة بأسوان

مبادرة "حياة كريمة" نقطة تحول للأفضل فى كل شىء، التعليم والصحة والإسكان وغيرها، وتعد شاهد عيان على إنجازات الجمهورية الجديدة بقرى ونجوع محافظة أسوان.
ففى قرى محافظة أسوان يجرى العمل على إنهاء مشاريع إسكان وأسواق ومواقف سيارات حضارية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للمنازل، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير مدارس أخرى، وإنشاء مستشفيات حديثة، وكذلك تدشين محطات مياه شرب ومحطات صرف صحى ومشروعات خدمية فى شتى المجالات.
وتتواصل معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتى تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1231 مشروع، وبتكلفة تصل لحوالى 26.8 مليار جنيه بمختلف قطاعات العمل العام.
ومن القرى المدرجة قرية الطوناب بمركز إدفو شمال محافظة أسوان والتى تضم 4 قرى فرعية بإجمالى 13,6 ألف نسمة، وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية مختلف القطاعات الخدمية، منها مشروع تدعيم وإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه بمتوسط نسب تنفيذ بلغت 100%، بالإضافة إلى مشروع إنشاء المجمع الخدمى بنسبة 92%، ومشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، والذى يأتى ضمن 31 مجمع على مستوى محافظة أسوان.
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