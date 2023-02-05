إجراء الكشف الطبى والعلاج المجانى لـ 3720 مواطنا بقرى حياة كريمة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تواصل مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية ، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حيث تم تنظيم 2 قافلة طبية داخل قرية التوفيقية التابعة لمركز كوم أمبو ، وقرية الحكمة التابعة لمركز نصر النوبة، واستمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين فى كل قرية.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان أن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى لـ 3720 مواطن ومواطنة ، لافتاً إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .