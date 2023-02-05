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إجراء الكشف الطبى والعلاج المجانى لـ 3720 مواطنا بقرى حياة كريمة بأسوان

الأحد، 05 فبراير 2023 12:55 م
إجراء الكشف الطبى والعلاج المجانى لـ 3720 مواطنا بقرى حياة كريمة بأسوان إجراء الكشف الطبى والعلاج المجانى للمواطنين بقرى حياة كريمة بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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تواصل مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية ، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".
 
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حيث تم تنظيم 2 قافلة طبية داخل قرية التوفيقية التابعة لمركز كوم أمبو ، وقرية الحكمة التابعة لمركز نصر النوبة، واستمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين فى كل قرية.
 
ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان أن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى لـ 3720 مواطن ومواطنة ، لافتاً إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .
 

مبادرة "حياة كريمة" نقطة تحول للأفضل فى كل شىء، التعليم والصحة والإسكان وغيرها، وتعد شاهد عيان على إنجازات الجمهورية الجديدة بقرى ونجوع محافظة أسوان.

 

ففى قرى محافظة أسوان يجرى العمل على إنهاء مشاريع إسكان وأسواق ومواقف سيارات حضارية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للمنازل، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير مدارس أخرى، وإنشاء مستشفيات حديثة، وكذلك تدشين محطات مياه شرب ومحطات صرف صحى ومشروعات خدمية فى شتى المجالات.

 

وتتواصل معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتى تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1231 مشروع، وبتكلفة تصل لحوالى 26.8 مليار جنيه بمختلف قطاعات العمل العام.

 

ومن القرى المدرجة قرية الطوناب بمركز إدفو شمال محافظة أسوان والتى تضم 4 قرى فرعية بإجمالى 13,6 ألف نسمة، وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية مختلف القطاعات الخدمية، منها مشروع تدعيم وإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه بمتوسط نسب تنفيذ بلغت 100%، بالإضافة إلى مشروع إنشاء المجمع الخدمى بنسبة 92%، ومشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، والذى يأتى ضمن 31 مجمع على مستوى محافظة أسوان.

 


حياة كريمة

قافلة طبية

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