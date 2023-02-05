أوروبا تلجأ للطاقة الحرارية الجوفية لتعويض نقص الغاز.. اعرف التفاصيل

فاطمة شوقى

تستمر أوروبا في محاولاتها لتعويض أزمة نقص الغاز التي تواجهها بعد حرب أوكرانيا، والتي تسببت فى أزمات اقتصادية كبيرة مع ارتفاع أسعار الطاقة في القارة العجوز، وكانت "الطاقة الحرارية الجوفية" أحد الحلول الأخيرة التي لجأت إليها بعض الدول الأوروبية في الآونة الأخيرة.

وأشارت صحيفة "ليستن دياريو" الإسبانية، إلى أنه في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ، تكتسب الطاقة الحرارية الأرضية فى أعماق البحار ، والتي يتم تحقيقها من خلال التقاط الحرارة من المياه الجوفية ، اهتمامًا بإنتاج الحرارة مع تقليل انبعاثات الكربون.

وعلى الرغم من أن الأسعار قد انخفضت مؤخرًا في الأسواق قصيرة الأجل ، إلا أن الأزمة كشفت ضعف القارة في مجال الطاقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطاقة الحرارية الجوفية الخضراء تتمتع بالعديد من المزايا، وقال كريستيان بليتل ، مدير أنشطة الطاقة الحرارية الأرضية في مرفق إدارة النفايات الصلبة التابع للبلدية "كان هناك ازدهار حقيقي في الطلب منذ بداية هذه الازمة".

وفي نهاية عام 2022، نشرت الحكومة الألمانية خارطة طريق تتضمن هدف إنتاج 10 تيراواط ساعة من الحرارة الجوفية سنويًا بحلول عام 2030، أي عشرة أضعاف ما هو عليه اليوم، ولتحقيق ذلك ، تخطط برلين للترويج "لما لا يقل عن 100 مشروع آخر للطاقة الحرارية الأرضية" في البلاد ، والتي تعتمد بنسبة 50٪ على الغاز للتدفئة.

وفقًا للمفوضية الأوروبية، من خلال الطاقة الحرارية الأرضية ، يمكن تلبية "ما يصل إلى 25٪ من احتياجات التدفئة" في الاتحاد الأوروبى دون انبعاث الكربون.