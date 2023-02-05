أوبزرفر: لندن تخاطر بحرب تجارية مع بروكسل بسبب موقفها من القوانين الأوروبية

كتبت ـ رباب فتحى

حذرت شخصيات بارزة في الاتحاد الأوروبي من أن خطة رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك لإلغاء آلاف قوانين الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية هذا العام قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية واسعة النطاق بين المملكة المتحدة وبروكسل، وفقا لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.

وتكشف الرسائل الواردة من كبار السياسيين في الاتحاد الأوروبي، التي اطلعت عليها الأوبزرفر، عن قلق عميق من أن المملكة المتحدة على وشك خفض المعايير في مجالات مثل حماية البيئة وحقوق العمال - وانتهاك أحكام "تكافؤ الفرص" التي كانت في صميم اتفاقية التجارة والتعاون فى فترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ورداً على ذلك، يقوم قادة الاتحاد الأوروبي في المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومجلس الوزراء بإعداد ما يسمونه "إجراءات إعادة التوازن أحادية الجانب" في اجتماعات سرية في بروكسل. وتقول المصادر، إنه من المؤكد أنها ستشمل خيار فرض الرسوم الجمركية على البضائع البريطانية التي تدخل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

واعتبرت الصحيفة، أن النزاع الناجم عن تصميم حكومة سوناك على إلغاء آلاف قوانين الاتحاد الأوروبي من أجل إثبات أنه "ينجز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" ، يهدد الآن بتوتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة رغم إحراز تقدم بشأن المشكلة الشائكة المتعلقة بروتوكول أيرلندا الشمالية.

ويأتي احتمال نشوب حرب تجارية مع الاتحاد الأوروبي وسط أدلة متزايدة على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يلحق أضرارًا جسيمة باقتصاد المملكة المتحدة. قال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، إنه يتوقع أن تنمو بريطانيا بمعدل أبطأ من أي من الدول الصناعية الكبرى الأخرى في مجموعة السبع ، بما في ذلك روسيا ، التي استنزفت اقتصاديًا بسبب حربها مع أوكرانيا.