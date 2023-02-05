أبطال من ذهب.. "إسراء" بطلة من ذوى الهمم بدمياط فى ألعاب القوى تستعد للأولمبياد

دمياط - هيثم مراد

العديد من النماذج بين ذوى الهمم تمكنوا من التعبير عن أنفسهم وبقوة منذ انطلاق مبادرة " قادرون باختلاف" والتى أطلقها رئيس الجمهورية لرعاية ذوى الهمم، لتكون نقطة انطلاقة حقيقة كشفت عن الكثير من الأبطال الذين أثبتوا أنهم قادرون على اجتياز تلك التحديات.

وفى دمياط حققت اللاعبة "إسراء" بطولة الجمهورية الأخيرة فى العاب القوى، كانت تلك البطولة بوابة العبور إلى منتخب مصر استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية القادمة، لتكون "إسراء" من أوائل اللاعبات فى دمياط اللاتى انضممن إلى المنتخب من الصم والبكم.

وقدم "اليوم السابع" لقاء مع مدربة بطلة مصر والتى بدأت حديثها قائلة: " اكتشفنا قدرات كثيرة داخل اسراء، لديها قوة عزيمة وإرادة قوية أيضا، مهاراتها مكنتها من تحقيق إنجاز كبير فى أولى مشاركاتها".

واضافت الكابتن نوسة الجبالى قائلة: " نعمل مع اسراء منذ فترة بسيطة، ولكننا كنا على يقين أنها سنحقق البطولة، اختيارنا للعبة رمى الرمح جاء بسبب إمكانيات اللاعبة وسرعة استجابتها للتدريبات، كل هذه الأمور شجعتنا أننا نشارك بها فى بطولة الجمهورية".

واضافت أيضا قائلة: " الآن إسراء ستشارك فى الأولمبياد القادمة باسم مصر وواثقين أنها ستحقق إنجازا آخر هناك".

انتقل الحديث إلى شقيقة اللاعبة، والتى أشارت فى حديثها قائلة: " عانينا كثيرا من التنمر قبل مبادرة رئيس الجمهورية، ولكن الأمر الآن اختلف كثيرا، عندما علمنا بأن إسراء ستقوم بالمشاركة فى الألعاب الرياضية تيقنا أنها ستحقق إنجازا هى تمتاز بالإرادة ودائما تحقق التفوق سواء فى دراستها أو أى مجال تمارسه".

بدأت بطلة مصر فى توجيه رسائلها إلى الجميع عبر شقيقتها والتى جاءت" أنا أقدم نفسى إلى المجتمع بنظرة مختلفة، سعدت كثيرا لمشاركتى فى بطولة الجمهورية وما حققته، اهدى هذا الانجاز إلى أسرتى والى المدربين الذين قدموا لى الدعم".

رسالة اخرى وجهتها اللاعبة اسراء بطلة مصر والتى كانت" عندما رأيت رئيس الجمهورية يدعم ذوى الهمم شعرت أنها بداية حقيقية لنا، بذلت كثيرا من الجهد حتى أعبر عن نفسى، وأسعى إلى مقابلة رئيس الجمهورية وانا بطلة العالم".

وجهت بطلة مصر رسالة اخرى للجميع فكانت " على الجميع أن يسعى إلى تحقيق ذاته، أنا الآن بطلة مصر، وأسعى إلى تحقيق المزيد، لا تيأسوا عليكم العمل فقط وانتظروا النتائج من الله" .