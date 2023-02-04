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CNN: المنطاد الصينى يبتعد عن أجواء الساحل الشرقى للولايات المتحدة

السبت، 04 فبراير 2023 06:39 م
CNN: المنطاد الصينى يبتعد عن أجواء الساحل الشرقى للولايات المتحدة المنطاد الصينى
كتب محمد جمال

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أفادت شبكة CNN، نقلا عن وزارة الدفاع الأمريكية، بأن المنطاد الصيني الذي رصد في الأجواء الأمريكية، قد يغادراليوم السبت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وصرح المتحدث باسم البنتاجون، يوم الخميس الـ 2 من فبراير، بأن الرادارات الأمريكية، رصدت منطاد استطلاع صينيا، محلقا في أجواء الولايات المتحدة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تأجيل زيارته المقررة للعاصمة الصينية بكين، يوم الأحد، إثر حادثة المنطاد الصيني، ولم يحدد الموعد الجديد.

 ومن جانبها، دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، الولايات المتحدة إلى وقف حملة التكهنات حول المنطاد الصيني، مشيرة إلى أنه منطاد مدني، انحرف عن مساره نتيجة العوامل الجوية.


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