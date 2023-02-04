اليوم السابع
Ads
السبت، 04 فبراير 2023 12:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

ولادة رضيع بتونس يحمل شقيقه التوأم فى بطنه.. اعرف التفاصيل

السبت، 04 فبراير 2023 11:57 ص
ولادة رضيع بتونس يحمل شقيقه التوأم فى بطنه.. اعرف التفاصيل الرضيع
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت إحدى مستشفيات تونس حالة نادرة جدا لأول مرة، حيث وضعت أم طفليها ولكن، اكتشف الطبيب الذى أجرى العملية وسام مقني أن الرضيع يحمل شقيقه التوأم في بطنه.. وفق "موزاييك".

وكشف الطبيب وسام مقني، عن أن الرضيع ولد يوم 30 يناير في مصحة خاصة في العاصمة تونس، لافتا إلى أن الأطباء كانوا يعتقدون في الأشهر الأولى من الحمل بعد خضوع والدته للتصوير بالصدى بأن الجنين كان يحمل تكيسا إلا أنه مع تقدم الحمل أظهر التصوير بالصدى وجود عمود فقري وعظام ساق في بطن الجنين، ليتم التفطن إلى أنه كان يحمل شقيقه التوأم داخله.
 
وقال: ''لقد كان الجنين الثاني يتغذى عن طريق الكلية اليسرى لشقيقه وكان قلبه ينبض حتى الأسبوع الـ18، وأضاف أنه سيتم إخضاع المولود لعملية جراحية لاستئصال الجنين المتوفى، وهي لا تشكل أي خطورة على حياة المولود.
 

 


تونس

اخبار تونس

ولادة نادرة فى تونس

طفل رضيع يحمل توأمه

اخبار العرب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة