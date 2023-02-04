وزير الصحة يتفقد مستشفيي ههيا المركزي وكبد ههيا بمحافظة الشرقية





جاء ذلك خلال تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لمستشفيي (ههيا المركزي، والكبد والجهاز الهضمي) بمركز ههيا محافظة الشرقية، في إطار زيارته الميدانية، اليوم السبت، ضمن سلسلة من الجولات التفقدية لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمنشآت الطبية بمختلف محافظات الجمهورية.



وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير بدأ زيارته للمنشآت الطبية في مركز ههيا، بتفقد مستشفى ههيا المركزي، حيث اطلع على أعمال التطوير التي شهدها المستشفى، بتكلفة إجمالية تتخطى 15.5 مليون جنيه، وتضمنت رفع كفاءة قسم الاستقبال، وتطوير قسم الأطفال، وزيادة عدد الأسرة، بالإضافة إلى تطوير أقسام (الحضانات، والعناية المركزة، والأشعة، والتعقيم، والغسيل الكلوي) فضلاً عن توفير محطة معالجة مياة جديدة، وتحديث ومد شبكة الغازات لمختلف الأقسام الطبية.



وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أقسام المستشفى المختلفة والذي يعمل بطاقة استيعابية 179 سريرًا من ضمنهم 20 سرير رعاية مركزة، و23 حضانة، و130 سريرا بالأقسام الداخلية، كما تفقد الوزير قسم الكلي الصناعي، المزود بـ 59 ماكينة، ويخدم 196 مريض كلى، كما اطلع على ملفات المرضى، ومعدلات التردد على العيادات الخارجية والأقسام الطبية المختلفة، ونسب الإشغال بالأقسام الحرجة.



وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أيضًا مستشفى الكبد والجهاز الهضمي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والذي بدأ تشغيله في مارس من العام الماضي، ويعمل بطاقة استيعابية 56 سريرًا من ضمنهم 26 سرير عناية الكبد، و2 أسرة بقسم عناية القلب، ويقدم خدماته العلاجية للمواطنين بالمحافظة وخارجها.



وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أقسام (الطوارئ، والأشعة، والمناظير، والعناية المركزة، ووحدة القسطرة، والأورام)، للوقوف على التجهيزات الطبية بالمستشفى، وحجم وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتي تتضمن إجراء مناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي، ومناظير القنوات المرارية، والعمليات الجراحية المختلفة الكبرى والمتوسطة وجراحات الأورام، ومتابعة حالات الأورام بالعيادة المتخصصة.



رافق الوزير خلال جولته التفقدية، الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية.