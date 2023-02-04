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وزير الصحة ناعيا المهندس شريف إسماعيل: كان مثالا مشرفا للوطنية والوفاء

السبت، 04 فبراير 2023 10:15 م
وزير الصحة ناعيا المهندس شريف إسماعيل: كان مثالا مشرفا للوطنية والوفاء وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر «السابق» الذي توفي مساء اليوم السبت -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
 
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن المهندس شريف إسماعيل، كان مثالا مشرفا للوطنية والوفاء، سواء في فترة عمله وزيرا للبترول والثروة المعدنية، أو خلال توليه رئاسة مجلس الوزراء.
 
يذكر أن المهندس شريف إسماعيل شغل منصب رئيس مجلس الوزراء المصري في الفترة من سبتمبر 2015 حتى يونيو 2018.

 


الصحة

رئيس وزراء مصر الأسبق

شريف اسماعيل

المهندس شريف اسماعيل



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