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وزيرة الهجرة ناعية شريف إسماعيل: خدم الوطن بكفاءة وإخلاص

السبت، 04 فبراير 2023 11:08 م
وزيرة الهجرة ناعية شريف إسماعيل: خدم الوطن بكفاءة وإخلاص شريف اسماعيل
كتب محمود راغب

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نعت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور مهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق، والذي توفي اليوم السبت.
 
وتوجهت السفيرة سها جندي بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعية الله ان يتغمده برحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان، وقالت إن الدكتور شريف إسماعيل كان نموذجًا متفردًا فى العطاء الوطني، خدم الوطن بكفاءة وإخلاص في كافة المناصب التي تولاها، وكان له الكثير من الإنجازات الكبيرة في فترات عصيبة كانت تمر بها البلاد.
 
يذكر أن المهندس شريف إسماعيل شغل منصب رئيس مجلس الوزراء المصري في الفترة من سبتمبر 2015 حتى يونيو 2018، ثم مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو 2018.
 
 
 

وزيرة الهجرة

شريف إسماعيل

ورئيس الوزراء السابق



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