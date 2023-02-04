اليوم السابع
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هيئة قضايا الدولة تنعى وفاة الدكتور شريف إسماعيل

السبت، 04 فبراير 2023 10:23 م
هيئة قضايا الدولة تنعى وفاة الدكتور شريف إسماعيل الدكتور شريف إسماعيل
كتب إبراهيم قاسم

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قدمت هيئة قضايا الدولة العذاء فى وفاة  الدكتور شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق.
 
وقال بيان للهيئة وفق ما صرح المحدث الرسمى باسمها المستشار سامح سيد محمد : ينعي المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة وفاة الدكتور  شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، سائلين المولى عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته لما قدمه لمصر في أصعب الظروف من جهد مخلص وتفاني في العطاء. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
 

شريف اسماعيل

رئيس قضايا الدوله

المستشار محمد بكر

وفاة الدكتور شريف اسماعيل



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