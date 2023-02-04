هل توجد أضرار للشاى باللبن؟.. باحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تجيب

كتبت أسماء نصار

الشاي باللبن من أكثر المشروبات الشعبية المستهلكة ويعتبر الراعي الرسمي للمزاج المصريين والمشروب الصباحى المفضل مع وجبه الإفطار، وهناك فؤائد صحية للشاي فهو غنى بمضادات الأكسدة التي تعزز المناعة و تعتبر مضادة للالتهابات الجسم، ويعتبر مفيد للصحة القلب، ويحتوى الشاي أيضا على ماده الثيوفلين المفيدة للصحة الجهاز التنفسي.

وتوضح الدكتورة منال عزالدين بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية الفؤائد الصحية للبن فهى غذاء متكامل يحتوى على البروتين والمعادن والفيتامينات مثل الكالسيوم وفيتامين د الهامين جدا للصحة العظام والأسنان، وينصح بتناول الألبان للجميع الفئات العمرية خاصه الأطفال والحوامل.

وهنا السوال ماذا عن خلط الشاي واللبن ؟.. يردد كثير من الأشخاص ان الشاي واللبن عند خلطهم يصبح المشروب مضرًا، هذا الرأي خاطئ تماما، وما يحدث أن حامض التنيك يرسب الكالسيوم فلا يستطيع الجسم الاستفادة من الكالسيوم

1- على الشخص ألا يعتبر الشاي باللبن مصدر للكالسيوم وعليه ان يأخذ الكالسيوم من مصادر أخرى مثل كوب لبن منفردًا، أو كوب زبادي، أو أغذية أخرى غنية بالكالسيوم، مثل البروكلى والسمسم، وبذور الشيا وغيرها.

2- يجب تناول مصادر لمضادات الأكسدة مثل الخضروات والفواكه، ويمكن شرب الشاي باللبن مرتين في اليوم .

3- كوب الشاي باللبن الواحد بدون إضافه سكر سعراته الحرارية حوالى 30 سعرًا حراريًا، و لو تم إضافة معلقه سكر تصبح السعرات الحرارية للكوب حوالى 50 .

4- الشاي باللبن لا يسب زيادة في الوزن وغير مضر، ولكن عند الإكثار من تناوله " 10 اكواب مثلا هذا مضر لصحتنا ".

5- يكفى 2 كوب شاي بلبن في اليوم مع الاهتمام بتناول مصادر الغذاء المختلفة .