اليوم السابع
Ads
السبت، 04 فبراير 2023 08:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

هل توجد أضرار للشاى باللبن؟.. باحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تجيب

السبت، 04 فبراير 2023 07:00 ص
هل توجد أضرار للشاى باللبن؟.. باحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تجيب الشاى باللبن
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الشاي باللبن من أكثر المشروبات الشعبية المستهلكة ويعتبر الراعي الرسمي للمزاج المصريين والمشروب الصباحى المفضل مع وجبه الإفطار، وهناك فؤائد صحية للشاي فهو غنى بمضادات الأكسدة التي تعزز المناعة و تعتبر مضادة للالتهابات الجسم، ويعتبر مفيد للصحة القلب، ويحتوى الشاي أيضا على ماده الثيوفلين المفيدة للصحة الجهاز التنفسي.

 

وتوضح الدكتورة منال عزالدين بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية الفؤائد الصحية للبن فهى غذاء متكامل يحتوى على البروتين والمعادن والفيتامينات مثل الكالسيوم وفيتامين د الهامين جدا للصحة العظام والأسنان، وينصح بتناول الألبان للجميع الفئات العمرية خاصه الأطفال والحوامل.

 

وهنا السوال ماذا عن خلط الشاي واللبن ؟.. يردد كثير من الأشخاص ان الشاي واللبن عند خلطهم يصبح المشروب مضرًا، هذا الرأي خاطئ تماما، وما يحدث أن حامض التنيك يرسب الكالسيوم فلا يستطيع الجسم الاستفادة من الكالسيوم

 

1على الشخص ألا يعتبر الشاي باللبن مصدر للكالسيوم وعليه ان يأخذ الكالسيوم من مصادر أخرى مثل كوب لبن منفردًا، أو كوب زبادي، أو أغذية أخرى غنية بالكالسيوم، مثل البروكلى والسمسم، وبذور الشيا وغيرها.

 

2- يجب تناول مصادر لمضادات الأكسدة مثل الخضروات والفواكه، ويمكن شرب الشاي باللبن مرتين في اليوم .

 

3- كوب الشاي باللبن الواحد بدون إضافه سكر سعراته الحرارية حوالى 30 سعرًا حراريًا، و لو تم إضافة معلقه سكر تصبح السعرات الحرارية للكوب حوالى 50 .

 

4- الشاي باللبن لا يسب زيادة في الوزن وغير مضر، ولكن عند الإكثار من تناوله " 10 اكواب مثلا هذا مضر لصحتنا ".

 

5- يكفى 2 كوب شاي بلبن في اليوم مع الاهتمام بتناول مصادر الغذاء المختلفة  .


اللبن

الشاى باللبن

الشاى

اضرارا الشاى باللبن



الموضوعات المتعلقة

هل تناول الشاى باللبن يسبب زيادة فى الوزن؟

الأحد، 02 يناير 2022 06:00 م

وراء كل طالب ثانوية عامة أسرة بتدعمه.. سألنا الطلاب أهلك دعموك ازاى؟ وتقولهم ايه؟ فكانت المفاجأة.. "محمد": أمى كانت بتعملى سندوتشات جبنة رومى وشاى باللبن.. و"أحمد" لأسرته: "الواحد من غيركم ولا حاجة".. فيديو

الإثنين، 02 أغسطس 2021 04:36 م

الشاى بلبن والكشرى.. منيو رواد السوشيال ميديا فى أول أيام عيد الفطر

الأربعاء، 12 مايو 2021 04:00 م

ماذا يفعل كوب واحد من الشاى باللبن بجسمك؟

الأحد، 09 مايو 2021 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة