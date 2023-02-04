نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بالكيلو 2

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية ، اليوم السبت، مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بقرية الحجاز "الكيلو 2" التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك بحضور الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، ممثل مديرية الري والموارد المائية.

حيث قام نائب المحافظ ومرافقوه، بتفقد المناطق المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية ميدانيًا؛ للوقوف على الأسباب وراء تلك المشكلة بشكل دقيق، وحصر المناطق الأكثر تضررًا.

وأكد "عصام" خلال جولته أن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، يتابع باهتمام بالغ مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بالكيلو2، وأصدر توجيهات بسرعة التعامل مع المشكلة وحلها لخدمة المواطنين بالمنطقة.

ووجَّه نائب محافظ الإسماعيلية، بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، وعضوية رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وممثلي الري والموارد المائية، الصرف الزراعي، وكالة الجهات المعنية بالمشكلة.

لتبدأ اللجنة عملها من غدًا الأحد، في عمل الدراسات الفنية للوقوف على الأسباب الدقيقة للمشكلة، والوصول لأنسب الحلول الجذرية لإنهاء تلك المشكلة بشكل نهائي، طبقًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية.