وكتب على تويتر باللغة الإنجليزية "القانون الدولي يحترم إرادة الشعب"، مضيفا أن القرم منطقة روسية، وفقا لوكالة تاس الروسية.



وقال ميدفيديف "مهاجمة القرم تعني مهاجمة روسيا وتصعيد الصراع" محذرا من أن نظام كييف "يجب أن يفهم أن مثل هذه الهجمات ستواجه" من قبل روسيا "برد لا مفر منه باستخدام أسلحة من أي نوع".



ورفضت جمهورية القرم وسيفاستوبول، وهي مدينة ذات وضع خاص في شبه جزيرة القرم،معظم سكانها روس ، الاعتراف بشرعية السلطات التي استولت على السلطة وسط أعمال شغب في أوكرانيا في فبراير 2014.



وتبنت شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول إعلان الاستقلال في 11 مارس 2014. وأجرى استفتاء في 16 مارس 2014 ، حيث اختار 96.7% من سكان القرم و95.6% من ناخبي سيفاستوبول الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى الاتحاد الروسي. ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على معاهدات إعادة التوحيد في 18 مارس 2014. وصادقت الجمعية الفيدرالية الروسية، أو البرلمان المكون من مجلسين، على المعاهدات في 21 مارس.



وعلى الرغم من النتائج الساحقة للاستفتاء، لا تزال كييف ترفض الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا.