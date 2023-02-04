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منتدى شباب العالم: إطلاق مبادرة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

السبت، 04 فبراير 2023 06:21 م
منتدى شباب العالم: إطلاق مبادرة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منتدى شباب العالم
كتب محمد الجالى

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قررت إدارة منتدى شباب العالم عدم إطلاق النسخة الخامسة من "منتدى شباب العالم" بشكله السنوى المعهود من "مدينة شرم الشيخ"، على أن يتم توجيه عوائد حقوق الرعاية التى كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة بمدينة شرم الشيخ فى تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية الهامة ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بوجه خاص داخل وخارج مصر، وذلك بالتعاون مع شركاء المنتدى من مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية. على أن تكون النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم لهذا العام بمثابة دعوة لتنفيذ التنمية بدلاً من مناقشة سُبل تحقيقها.

 

يأتى ذلك فى ضوء إدراك شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة القائمين على إدارة وتنظيم منتدى شباب العالم للمتغيرات الدولية الحالية والأزمات العالمية المتتالية والتى نتج عنها تداعيات إنسانية وإقتصادية أصبحت تُمثل أعباء إضافية على كاهل الدول والحكومات والمواطنين، وإيماناً منهم بضرورة المشاركة فى تخفيف الأعباء الإقتصادية ودفع عجلة التنمية كون الشباب المصرى أحد أهم أطراف التنمية.

 

وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم أن حزم البرامج والمبادرات التى سيتم إطلاقها والبدء فى تنفيذها تشمل، إطلاق مبادرة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تقوم على دعم رواد الأعمال لبدء أعمالهم أو زيادة حجم أنشطتهم من خلال حاضنات أعمال وبرامج تدريبية ممولة لتطوير الصناعة يتم فيها تقديم الدعم الفنى للعاملين بالمجال الصناعى فى جميع محافظات مصر وبالأخص فى قرى ومراكز حياة كريمة.

 

وذلك بالتعاون مع مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية ومؤسسة حياة كريمة واتحاد الصناعات المصرية وشركة انطلاق، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمة العمل الدولية.


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