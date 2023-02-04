اليوم السابع
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مطابع الأزهر تشارك في احتفالية اليوم العالمي للأخوة الإنسانية بوثيقة بطريقة برايل

السبت، 04 فبراير 2023 02:47 م
مطابع الأزهر تشارك في احتفالية اليوم العالمي للأخوة الإنسانية بوثيقة بطريقة برايل وثيقة الأخوة الإنسانية بطريقة برايل
كتب لؤى على

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ينظم الأزهر الشريف احتفالية كبرى، بجناحه بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، فى نسخته ال54، للاحتفاء باليوم العالمى للأخوة الإنسانية، اليوم السبت، والذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 21 ديسمبر 2020، ليصبح ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية فى ال٤ من فبراير؛ يوما عالميا للأخوة الإنسانية، كوسيلة لتعزيز المزيد من التسامح الثقافى والديني.

 

ويشارك ركن مطابع الأزهر بوثيقة الأخوة الإنسانية مطبوعة بطريقة برايل يقدمها لذوى القدرات الخاصة من المكفوفين للتعريف بوثيقة الأخوة الإنسانية، والجهود التى بذلها فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، لترسيخ قيم السلام والتعايش السلمى المشترك.

 

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.
 
 ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

وثيقة الاخوة الانسانية

الازهر الشريف

قاعة التراث

ركن الخط العربي

بابا الفاتيكان



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