مطابع الأزهر تشارك في احتفالية اليوم العالمي للأخوة الإنسانية بوثيقة بطريقة برايل

ينظم الأزهر الشريف احتفالية كبرى، بجناحه بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، فى نسخته ال54، للاحتفاء باليوم العالمى للأخوة الإنسانية، اليوم السبت، والذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 21 ديسمبر 2020، ليصبح ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية فى ال٤ من فبراير؛ يوما عالميا للأخوة الإنسانية، كوسيلة لتعزيز المزيد من التسامح الثقافى والديني.

ويشارك ركن مطابع الأزهر بوثيقة الأخوة الإنسانية مطبوعة بطريقة برايل يقدمها لذوى القدرات الخاصة من المكفوفين للتعريف بوثيقة الأخوة الإنسانية، والجهود التى بذلها فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، لترسيخ قيم السلام والتعايش السلمى المشترك.