مصرع شاب متأثرا بإصابته فى مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات بينهم بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

لفظ شاب في العقد الرابع من العمر أنفاسه الأخيرة بمستشفى الغردقة العام، بعد أن نقل إليها إثر إصابته في مشاجرة بشارع المصالح بمدينة الغردقة، مع آخرين في الساعات الأولي من صباح اليوم، بسبب خلافات بينهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لغرفة النجدة، وكذلك غرفة إسعاف البحر الأحمر يفيد بنشوب مشاجرة بشارع المدارس بالغردقة، أصيب خلالها شخص بإصابات بالغة، فتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلت المصاب للمستشفي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

وتبين أن المجني عليه يدعي "م . ع" يبلغ من العمر 31 عاما، حدثت بينه وبين آخرين خلافات تصاعدت إلي مشاجرة أصيب خلالها، ونقل إلي المستشفي ولفظ أنفاسه الأخيره هناك، وأكد مصدر طبي بمستشفي الغردقة العام، أنه جرت محاولات لإنقاذ الشاب ولكن إصابته كانت خطيرة بمنطقة الرقبة، وتوفي بعد دخوله المستشفي بدقائق.

وكان لقي مساء أمس 4 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب آخر، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالكيلو 55 على طريق سفاجا سوهاج، وتم نقل الجثث والمصاب إلى مستشفى سفاجا المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة.

تلقي الدكتور محمد غريب، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالكيلو 55 طريق سفاجا سوهاج، علي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر.

وتبين أن الوفيات هم أحمد جمال أحمد طاهر، وحيد الشايب فؤاد، وسمير سعدي ضوي، زين العابدين محمد سيد، وإصابة نادر الطيب محمد علي، وتم نقلهم إلى مستشفى سفاجا العام، تحت تصرف النيابة العامة.