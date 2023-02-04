مصادر لديلى ميل: عودة بوريس جونسون للسياسة تمثل تحديا انتخابيا لحزب العمال

كتبت رباب فتحى

حذرت مصادر عمالية، من أن زعيم حزب العمال البريطانى السير كير ستارمر سيواجه "تحديًا انتخابيًا أكثر صرامة" إذا عاد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانية الأسبق، كزعيم لحزب المحافظين.

وقال اثنان من وزراء حكومة الظل لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الحزب كان يراقب أنشطة رئيس الوزراء السابق بعناية ، وسط تكهنات بأنه يمكن أن يعود.

وحذر أحدهم من أن عودة جونسون يمكن أن تسبب مشاكل كبيرة لحزب العمال في صندوق الاقتراع. وقال المصدر إن بوريس سيكون تحديا انتخابيا أصعب بكثير حتى الآن.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله "حتى لو وجد تحقيق حفلات الإغلاق أنه كذب ، فأنا لا أعتقد أنه سيحدث فرقًا كبيرًا في الطريقة التي ينظر بها إليه بعض الناخبين - فهم لا يهتمون. لقد فعل ما اعتقد الجميع أنه مستحيل في الانتخابات الأخيرة وأقنع مليوني شخص لا يصوتون للمشاركة."

وأضاف قائلا "ربما لن يأتي هؤلاء الأشخاص إلينا ]العمال[ في المرة القادمة ولكن بدون بوريس لتنشيطهم لن يذهبوا إلى حزب المحافظين أيضًا - ربما سيبقون في المنزل على الأرجح. سيكون هذا عاملاً هائلاً في الانتخابات."

وقال مصدر ثان إن عودة جونسون لن تعزز بالضرورة آفاق المحافظين ، لكنها ستضر حزب العمال.

وقال المصدر "بوريس سيعطينا المزيد من المتاعب في الحائط الأحمر لأنه لديه جاذبية هناك لا يستطيع سوناك مواجهتها". "لا أعرف ما إذا كان ذلك سيساعدهم بشكل عام لأنه سيكلفهم الكثير من الأصوات في الجنوب. المشكلة بالنسبة لنا هي أن المستفيدين الرئيسيين من ذلك قد ينتهي بهم الأمر إلى الديمقراطيين الأحرار ، وليس نحن".

وأثار اللورد أودني ليستر ، رئيس الموظفين السابق لجونسون ، التكهنات حول عودة محتملة هذا الأسبوع من خلال الزعم أنه لا يزال أمامه "طريق العودة" إلى السلطة.

قال "لن اتحدث أبدا بالنيابة عن بوريس جونسون..أعتقد أنه يتمتع بمثل هذه المهارات الهائلة. وأعتقد أن هناك طريقًا للعودة ".