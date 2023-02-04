محافظ كفر الشيخ يستعرض المشروعات مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الاجتماع الدوري، لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان الشباب، لمناقشة المشروعات الجاري إنشاؤها، والاستماع لطلبات النواب الخاصة بدوائرهم.

وبدأ المحافظ كفر الشيخ الاجتماع الدوري بالوقوف دقيقة حداد على روح الشهيد الرائد أحمد ياسر توفيق أبو أحمد، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، والذي استشهد أثناء ضبطه أحد العناصر الإجرامية خلال حملة أمنية بقرية دفرية.

كما وجه محافظ كفر الشيخ خالص عزائه لأسرة الشهيد ولرجال الشرطة ووزارة الداخلية، وشكره لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على تعاونهم مع المحافظة لصالح المواطنين، كما هنأ رؤساء المدن الجدد، الذين تمرسوا على العمل التنفيذي من خلال عملهم في عدد من المواقع،كما هنأ وكيل وزارة الري الجديد، ومدير فرع الأبنية التعليمية الجديد.

واستعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المشروعات الجاري انشاؤها في كافة القطاعات الخدمية سواء مشروعات الصرف الصحي، ورفع كفاءة الكهرباء بقرى ومدن المحافظة ومشروعات الاسكان، وقرب افتتاح مركز الأورام، وأعمال الرصف والتطوير التي تشهدها مدن المحافظة، كما استعرض نسب تنفيذ المشروعات المتعددة بقرى مطوبس، ضمن البرنامج الرئاسي لرئاسة الجمهورية، للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري.

كما تناول محافظ كفر الشيخ الاعمال الجارية في العديد من القطاعات، ومنها قطاع الصحة الذي يشهد تطورا كبيرا بعد الانتهاء من عدد من المستشفيات ومد المستشفيات بالاجهزة الطبية المتعددة، وقرب افتتاح مستشفى بيلا، والأعمال الجارية لتطوير مستشفى الصدر والحميات، إضافة لمستشفى الرياض المركزي بعد الانتهاء من أعمال الدراسية لإنشاء مبنى "ج"، وستتم بدء الأعمال قريبا،بالاضافة للخدمات المقدمة من فرع التأمين الصحي بكفر الشيخ، وتطوير مستشفى فوه للتأمين الصحي.

واستعرض محافظ كفر الشيخ الجهود المبذولة في قطاع الطرق، وقرب الانتهاء من 800 متر الاخيرة بطريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، لافتتاحه، إضافة لإنشاء حارتين خاصتين بالنقل الثقيل على جانبي الطريق الدولي الساحلي، من مطروح لبو رسعيد، إضافة لتوسعة الطريق من الدقهلية لمصيف بلطيم، بمسافة 30 كيلو، مؤكداً أنه تتم مراعاة انشاء الطرق من خلال مراعاة المرافق والبنية التحتية من خلال خرائط رقمية ترصد العمق وما تضمه المناطق من مرافق، مؤكداً على متابعته في الأعمال الجارية في طريق ابو الروس.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم انشاء 3 محاور رئيسية حول مدينة كفر الشيخ، لضمان عدم دخول سيارات النقل لداخل المدينة، وتخفيف التكدس المروري الذي تشهده عدد من المناطق، فتم انشاء المحور الدائري الغربي الممتد من طريق كفر الشيخ دسوق لطريق صبري القاضي وامتداده لمحلة موسى، واتجاهه لسخا وتوسعته، ليصل بالكوبري العلوي بسخا الجاري انشاؤه، جاري تعديل المرافق حوله لربطه بين شرق وغرب المدينة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، كما سيتم انشاء كوبرى مزلقان سعد زغلول من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي، اضافة لانشاء طرق جديدة موازي لشريط القطار ينقل الحركة من مزلقان أبو تمادة لمزلقان الإنشاء والتعمير، إضافة لمحور طريق ابو عمر كفر عسكر الجاري توسعته وازالة الاشغالات، لربطه برافد الطريق الدولي" المحلة كفر الشيخ" وكفر الشيخ بلطيم".

وأضاف محافظ كفر الشيخ، اضافة لحل مشكلة التكدس بموقف كفر الشيخ العمومي، والمدخل الشرقي للمحافظة، بتحويل طريق الصوالحه امتداد طريق عبد الهادي راضي، لاتجاه واحد للمتجه لخارج مدينة كفر الشيخ" المحلة وقرى كفر الشيخ وبيلا والحامول وبلطيم"، وتحويل طريق القنطرة لاتجاه واحد للقادمين من المدخل الشرقي، مارا بكوبري القنطرة المعدني الجديد، متجها للموقف العمومي ومنه لشارع عبد الهادي راضي، إضافة لمحور ال47.

واستمع محافظ كفر الشيخ لمطالب ورؤى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في عدد من الموضوعات، إضافة لطرح المشكلات الخاصة بالمدن والقرى والدوائر المتعددة موجها بسرعة حلها، وأشاد بالتعاون بين المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لصالح المواطنين.



اعضاء برلمان الشباب



اعضاء مجلسي النواب والشيوخ



الحضور من التنفيذيين



الحضور من الجهاز التنفيذي



الحور في الاجتماع الدوري لمجلسي النواب والشيوخ بكفر الشيخ



الوقوف دقيقة عل روح شهيد الشرطة



جانب من اجتماع مجلسي النواب والشيوخ بكفر الشيخ



جانب من حضور التنفيذيين



حضور رؤساء المدن



ديقية حداد على روح شهيد الشرطة



رؤساء المدن



عضوات برلمان الشباب_1



محافظ كفر الشيخ يستعرض مشروعات المحتافظة