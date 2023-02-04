محافظ كفر الشيخ: عقد لقاء أسبوعي بمجالس المدن وسرعة حل مشاكل المواطنين

كفر الشيخ – محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن، بعقد لقاءات جماهيرية بالمواطنين، للاستماع لهم، ومناقشة مطالبهم والتعرف على المشكلات والإعداد الجيد لفحصها، والحل الفورى لها لراحة وخدمة أهالينا المواطنين، وخلق جسور تواصل معهم لحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم، موجها رؤساء المدن بالإعلان عن يوم وساعة عقد اللقاء الجماهيرى، ليتسنى للمواطن، تقديم شكواه والتواصل مع المسئولين.

عقد أحمد على عيسى، رئيس مدينة سيدى غازى، لقاء أسبوعى مع المواطنين، للاستماع لشكواهم وتقديم الحلول المناسبة لها، وذلك بمقر قاعة الاجتماعات الرسمية بديوان عام مجلس مدينة سيدى غازى، وذلك بحضور عدد من المسئولين بالمجلس، وعدد من أهالى المدينة أصحاب المقترحات والشكاوى، واستمع عيسى لشكاوى المواطنين، وتم حل بعض المشاكل خلال الاجتماع، وإحالة البعض إلى جهات الاختصاص، تمهيدا لإصدار قرار بحلها، مناشداً المواطنين حضور لمكتبه لتسجيل الاسماء لحضور اللقاء الجماهيرى، للتعرف على المشكلة والإعداد الجيد لفحصها والحل الفورى لراحة وخدمة أهالينا المواطنين وخلق جسور تواصل معهم لحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم طبقا للقانون والإمكانيات المتاحة.

كما عقد غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، اليوم السبت، اللقاء الجماهيرى بقاعة الاجتماعات بمجلس المدينة وبحضور كل من سكرتير عام المركز والمدينة ونواب رؤساء المدينة، لمناقشة الطلبات المقدمة من المواطنين وتكليف رؤساء القرى والتنفيذيين بسرعة حلها وتذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين، موجهاً يسرعه بحث الطلبات المقدمة وتقديم الحلول لأصحابها بأسرع وقت.



لقاء المواطنين بسيدي سالم



بحثت مشاكل المواطنين



جانب من بحث طلبات المواطنين



جانب منم لقاء المواطنين بسيدي سالم