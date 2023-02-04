محافظ بنى سويف: تنفيذ 74 حملة تفتيش مفاجئة على عدد من المديريات الخدمية

واصلت لجان التفتيش والرقابة التي كلفها بها الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف، جهودها الميدانية لمتابعة وضبط مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المديريات الخدمية والوحدات المحلية بالقرى والمدن، حيث يتكون لجان التفتيش من الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة.

ونفذت اللجان خلال شهر يناير 74 حملة تفتيش مفاجئ على عدد من المديريات الخدمية والوحدات المحلية بالقرى والمدن، أسفرت عن رصد حالات غياب بدون سند قانونى واتباع الإجراءات بلغ عددها 694 حالة غياب و 52 حالة تأخير.

وشملت تلك الحملات المدن والقرى، حيث استحوذت القرى على 25 حملة، و39 حملة للمدن بجانب التفتيش على عدد المشروعات الإنتاجية " محطة السادات المركزية و محطة الرومي و مصنع العلف ومشروع الدواجن المركزية " و19 حملة تفتيش على وحدات صحية ، وحملات تفتيش على مستوى الخدمة بالمستشفيات صدر بني سويف، الحميات، الرمد والمجلس الطبي العام" القومسيون وإدارة مكافحة ناقلات الامراض بإدارة بني سويف الصحية.

كما تضمنت الحملات زيارات تفقدية لمديريات: التموين ، الزراعة ، الطب البيطري، القوى العاملة ، التضامن، الشباب و الرياضة ، والإسكان ، بجانب الفحص الميداني لعدد 4 شكاوى للمواطنين و6 شكاوى نيابة إدارية.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير الشهري الذى أعده وعرضه أحمد دسوقي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة.

وكلف المحافظ باستمرار الحملات وتكثيفها لتشمل كل القطاعات الخدمية بالقرى والمدن بشكل دوري، موجهاً بالتحقيق في المخالفات التي تم رصدها ، وحالات الغياب والتأخير عن العمل ، مشدداً على مواجهة كافة صور التراخي والقصور في أداء الخدمات والمعاملات الخدمية للمواطنين.