محافظ الوادي الجديد يقرر منع نقل المعلمين المعينين بالفرافرة خارج المركز

كما وجه المحافظ بحصر أعداد الراغبين في زراعة محصول الأرز بمنطقة بحيرة باريس وحظر زراعته خارج هذه المنطقة، وتكليف مديرية الشئون الصحية بتغطية عجز الأطباء بالوحدات الصحية بالفرافرة وباريس لتوفير الخدمة الطبية لأهالي المناطق النائية، وحصر الأراضي المنزرعة بمحصول البرسيم الحجازي وتحصيل رسوم خروجه من المحافظة من داخل المزارع، وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز وتوفير السلع الأساسية والخبز بالقرى.

كما عقد محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، اجتماعََا مع المسئولين التنفيذين المعنيين بمشروعات تطوير قرى مركز الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، بحضور العميد أحمد جمال ممثل الشعبة الهندسية بالمنطقة الجنوبية العسكرية والمسئول عن ملف المحافظة بالمبادرة و كمال إبراهيم رئيس المركز .

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لمشروعات القطاعات المختلفة بعد المرور الميداني لمسئولي هذه القطاعات، ووجه المحافظ بحصر الاحتياجات المطلوبة لتوصيل مياه الشرب وتدبير مولدات الكهرباء اللازمة لتغطية الأحمال بالتنسيق مع قطاع الكهرباء. كما أشار إلى البدء في وضع خطة تسكين العاملين بالمنشآت الحكومية بالقرى.

وأجرى محافظ الوادي الجديد، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بمركز الفرافرة يرافقه العميد أحمد جمال ممثل المنطقة الجنوبية العسكرية وكمال إبراهيم رئيس المركز ولفيف من القيادات التنفيذيين.

وتابع المحافظ أعمال التشطيبات النهائية والرصف والتأثيث الجارية، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية بمباني مجمع الخدمات الزراعية بقرى أبو منقار وأبو هريرة، والذي يضم جمعية زراعية ومركز إرشاد زراعي ومخزن للأسمدة ومكاتب إدارية، وكذلك جاهزية مباني مجمع خدمات المواطنين ونقطة الإسعاف ووحدة طب الأسرة ومركز تنمية الأسرة والطفل التي تم الانتهاء منها جميعًا إنتظارًا للافتتاح الرسمي مع استكمال باقي المنشآت الخدمية.