محافظ الوادي الجديد يتفقد إنشاء محور الطريق الدائري بالداخلة بتكلفة 46,5 مليون جنيه

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، اليوم السبت، أعمال إنشاء محور الطريق الدائري / الجديدة بالداخلة بطول 10,5 كم، يرافقه نبيل حنفي رئيس المركز، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إقامة طرق ومحاور جديدة تربط بين المراكز وبعضها وربط المحافظة بشبكة الطرق القومية على مستوى الجمهورية

ووجه الزملوط بزيادة عرض المحور الجديد ل 12 مترا بدلاً من 9 أمتار، والذي يبدأ من الطريق الدائري و يخدم قرى الجديدة والقلمون والموشية، التقاءً مع طريق اللواء أحمد مختار بتكلفة 46,5 مليون جنيه؛ وذلك لفتح آفاق تنموية واستثمارية جديدة بالمنطقة وتيسير حركة انتقال المواطنين بين قرى المحور.

وفى سياق متصل تفقد محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم السبت، مشروع الصوب الزراعية التابع لجمعية تنمية المجتمع بقرية أسمنت بمركز الداخلة ، يرافقه السيد نبيل حنفي رئيس المركز، حيثُ وجّه بزيادة عدد صوب الخضروات والفاكهة؛ لتوفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

كما قرر المحافظ تخفيض القيمة الإيجارية للصوب و إعفاء الجمعية من رسوم مياه الري؛ مساهمةً من المحافظة في دعم المشروع لدعم مبادرات خفض أسعار الخضروات والفاكهة.

وكان محافظ الوادي الجديد، أجرى جولة تفقدية اليوم الجمعة، لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها حيث تفقد أعمال التجهيزات النهائية بمستشفى الداخلة الجديد، والتى جرى فيها الانتهاء من تركيب شبكة الغازات الطبية وأنظمة التكييف، استعداداََ للافتتاح خلال الفترة المقبلة، موجهًا برفع كفاءة وتوسعة الطريق المواجه للمستشفى وتنظيم حركة الدخول والخروج وأماكن انتظار السيارات خارجها.

وكان الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، أعلن مؤخرا عن قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع مستشفى جديد بمدينة "موط" بمركز الداخلة بتكلفة 600 مليون جنيه، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ 90 % من مشروع إنشاء مستشفى جديد وهو مستشفى الداخلة العام بمركز الداخلة بقوة 120 سريرا ويشمل مهبط طائرة مروحية هليكوبتر، ليدخل الخدمة في شهر يوليو المقبل.