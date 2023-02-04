محافظ القليوبية ورئيسى جامعة بنها والغرفة التجارية ينعون شريف إسماعيل

القليوبية إبراهيم سالم

تقدم عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بخالص العزاء، لأسرة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس وزراء مصر السابق، الذي وافته المنية، مساء اليوم السبت، داعين الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن المهندس شريف إسماعيل، كان رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسئولية في أصعب الظروف، وكان على قدر المسئولية الصعبة، وسيظل حاضرًا في قلوب ملايين المصريين، فقد كان قامة وطنية عظيمة مخلصًا لوطنه، متفانيا في عمله، وكان على قدر المسئولية والأمانة.

ومن ناحيته تقدم الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية - وعضو مجلس النواب، وأعضاء الغرفة، بخالص العزاء، لأسرة الدكتور الجليل شريف إسماعيل، الذي وافته المنية، مساء اليوم السبت، داعين الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن الدكتور الجليل شريف إسماعيل، رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسئولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسئولية الصعبة، وسيظل حاضرًا في قلوب ملايين المصريين، فقد كان قامة وطنية عظيمة مخلصًا لوطنه، صاحب همة كبيرة في خدمته حتى في أصعب ظروفه الصحية، كما كان كريم النفس والخلق مع كل من تعامل معه أو اقترب منه.

وأكد الفيومي، أن الراحل العظيم بذل الكثير في سبيل خدمة الوطن خلال المناصب العامة التي تولاها لافتا إلى أن الوطن لن ينسى هذه الاسهامات الجليلة وسيظل يذكرها بكل تقدير ووفاء وعرفان.

وبدوره نعى الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، الذى وافته المنية اليوم.

وقال رئيس جامعة بنها: أنعى بخالص الأسى وعميق الحزن وفاة المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق، فقد كان رحمة الله عليه، قيمة وقامة وطنية عظيمة، ونموذجا للاخلاص والتفانى فى العمل، محبا لوطنه، نهر عطاء لم ينضب أبدا حتى في أصعب ظروفه الصحية.

وتوجه رئيس الجامعة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الراحل العظيم ومحبيه ، وأن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.