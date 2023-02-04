محافظ الدقهلية يحيل 241 محضرًا لمخالفات تموينية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 241 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن منية النصر وميت غمر واجا، والمطرية ونبروه وطلخا وتمي الامديد والسنبلاوين والمنصورة، وبالتنسيق والتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة باشراف الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، وذلك علي مدار يومين وخلال اليوم الاول تم تحرير 173 محضرا بمخالفات متنوعة شملت 61 محضر نقص وزن ، و26 محضر تصرف في دقيق(بكمية قدرها63 شيكارة)، و19 محضر عدم مطابقة للمواصفات، و5 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، و5 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، و4 محاضر عدم وجود قائمة بيانات، و3 محاضر عدم إعطاء بون صرف، و2 محضر انتهاء من الإنتاج، و1 محضر عدم وجود ميزان، و1 محضر تجميع دقيق (بكمية قدرها 4 شكاير)، و1 محضر تجميع بطاقات تموينية بعدد (37بطاقة ) و36 محضر عدم إعلان عن الاسعار، و4 محاضر تبديد حرز ، و1محضر عدم وجود شهادة صحية، و1 محضر مخالفة تعليمات ( بدال تموينى )، و1محضر تجميع سلع تموينية، و1محضر ذبح خارج السلخانة و1محضر مزاولة نشاط خارج السلخانة و تم التحفظ علي 10 كجم لحم بلدى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وخلال اليوم الثاني تم تحرير 68 مخالفة تموينية، شملت 37 محاضر نقص وزن و16 محضر تصرف في دقيق (بكمية قدرها130 شيكارة )و10محاضر عدم مطابقة للمواصفات و9 محاضر توقف عن الإنتاج و3 محاضر عدم وجود قائمة بيانات و1 محضر عدم إعطاء بون صرف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي ذات السياق استمرت حملات المرور والتفتيش من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء، حيث تم متابعة تنفيذ اعمال اللجنة الخماسية بمركز ومدينة اجا باشراف حاتم قابيل رئيس المركز والمدينة، وبمركز ومدينة تمي الامديد باشراف ومتابعة المحاسب طه ابو العيش رئيس المركز والمدينة، وبمركز ومدينة السنبلاوين باشراف ومتابعة المحاسب احمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.