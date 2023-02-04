محافظ أسوان يوجه بمصادرة عربة حنطور تسير عكس الاتجاه ويحيل صاحبها للنيابة

ضبط اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أثناء مروره الميدانى بطريق كورنيش النيل القديم، إحدى عربات الحنطور أثناء سيرها فى عكس الاتجاه، ووجه على الفور بمصادرة العربة، وإحالة صاحبها إلى النيابة العامة، لخطورة ذلك على حياة وسلامة المواطنين والسائحين، والمركبات.

وشدد محافظ أسوان، خلال بيان صحفى، على ضرورة إحكام إدارة النقل البطئ بالوحدة المحلية وشرطة المرافق السيطرة على عربات الحنطور، ومنع وقوفها فى الأماكن غير المخصصة لها.

على الجانب الآخر، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالتعاون مع شرطة المرافق بإشراف العميد محمد الجندى، حملة لإزالة الاشغالات على طريق كورنيش النيل الجديد شملت الجانبين الزراعى، وأيضاً المراسى على نهر النيل حيث أسفرت الحملة عن إزالة 132 حالة إشغال ، بجانب تحرير 9 محاضر، بالإضافة إلى إزالة عدد من الإشغالات الأخرى بشارع أبطال التحرير، وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الوحدة المحلية، وقد شارك فى فعاليات الحملة المسئولين والعاملين بأحياء الوحدة المحلية، وأيضاً بقروى أبو الريش.

وفى السياق، واستمراراً لتنفيذ أعمال مبادرة زراعة 100 مليون شجرة قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل بقيادة سيد سعدى بزراعة الأشجار المخصصة بنطاقها داخل المدارس ومراكز الشباب والمواقع الخدمية، بالإضافة إلى الشوارع والمناطق السكنية.