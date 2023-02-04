محاسب يكشف تفاصيل تعرضه للخطف وطلب خاطفيه فدية في الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بقسم شرطة الطالبية، في الجيزة، لأقوال محاسب تعرض للخطف والاحتجاز على يد 5 أشخاص، أن أحد المتهمين تربطه علاقة عمل بشقيقه التاجر، وفي الآونة الأخيرة اشتدت الخلافات بينهما، وتعرض للاستدراج من جانب المتهم، وفور توجهه للقائه، فوجئ بالمتهمين يختطفونه داخل سيارة ميكروباص، واحتجزوه عقب ذلك، وطلبوا فدية من شقيقه مقابل إطلاق سراحه.

أضاف المجني عليه أن الجناة أطلقوا سراحه عقب شعورهم بتضييق الخناق عليهم، واقتراب رجال المباحث من القبض عليهم، وعقب ضبط المتهمين، تعرف عليهم، واتهمهم بخطفه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ومن جانبهم اعترف المتهمون بخطف المجني عليه، عقب القبض عليهم، أن خلافات مالية تجمع أحدهم بشقيق المجني عليه، الذي يعمل تاجر، وفي محاولة للحصول على حقهم المادي، استدرجوا المجني عليه، ثم اختطفوه داخل سيارة ميكروباص واحتجزوه.

أضاف المتهمون أنهم طلبوا فدية من شقيق المجني عليه، وفور علمهم أنه أبلغ قسم الشرطة، أطلقوا سراح شقيقه، عقب تضييق الخناق عليهم، وأرشدوا عن السيارة المستخدمة في الجريمة.

ورد بلاغ لقسم شرطة الطالبية، من تاجر أفاد فيه بتعرض شقيقه "محاسب" للخطف عقب توجهه لمقابلة أحد الأشخاص بدائرة القسم، وطلب الخاطفين مبلغ مالى كفدية مقابل إطلاق سراحه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى الجيزة والفيوم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بأماكن ترددهم، وتمكن المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية من ضبطهم، وبحوزتهم السيارة المستخدمة فى الواقعة (ميكروباص).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، لوجود خلافات بين أحدهم ومقدم البلاغ، وأقروا بقيامهم بإطلاق سراح المختطف عقب تضييق الخناق عليهم، وبسؤال المجني عليه أيد ما سبق، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.