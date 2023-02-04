متحدث منتدى شباب العالم: المخرجات التنفيذية هذا العام كلها من أولويات الشباب

محمد شعلان

أكدت سارة بدر، المتحدث الرسمي ل منتدى شباب العالم ، أن المنتدى رأى أن أنسب شيء هذا العام هو تحول المنتدى ليأخذ صفة تنفيذية، ومن هنا جاءت فكرة أن يطلقوا المبادرات، لافتة إلى أن كل أفكار وقضايا منتدى شباب العالم تمس الشباب.

وأضافت سارة بدر، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، اليوم السبت، أن المخرجات التنفيذية لمنتدى شباب العالم هذا العالم كلها جاءت من أولويات الشباب، مؤكدة تركيزهم على محاور التنمية ودعم حياة كريمة وتطوير الصناعة المصرية.

وأشارت سارة بدر، إلى أن تركيزهم أيضا توجه لدعم ريادة الأعمال والصحة النفسية، مضيفة: "كان في جزء كبير من المبادرات اللي بتركز على هذه الموضوعات، وكل المبادرات جاءت في الصميم، وعندنا ثقة كبيرة من المؤسسات الدولية وهذا يعكس أننا منقدرش ننجح المنتدى بدون الشركات اللي عايزين ننفذها على أرض الواقع".