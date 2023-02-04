مباحث المصنفات تضبط 7 مواقع إلكترونية غير مرخصة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة عدد (7) مواقع إلكترونية مختلفة المحتوى يقوم من خلالهم ببث المحتوى المقرصن المملوك لمختلف شركات الإنتاج الفنى وهيئات البث الإذاعى المختلفة، مستهدفاً إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على المتابعين حول العالم مُحققةً نسبة مشاهدة عالية تحقق أرباح طائلة من الإعلانات عبر المواقع، وأنه يتخذ من مسكنه الكائن بنطاق إدكو بمحافظة البحيرة مقراً لإدارة تلك المواقع مستخدماً أحدث أساليب التخفى للهرب من الملاحقة الأمنية بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم استهداف العقار المستخدم لإدارة المواقع الإلكترونية المشار إليها، وأمكن ضبط "مالك ومدير المواقع الإلكترونية"، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (جهاز حاسب آلى ولاب توب يستخدمان لإدارة المواقع الإلكترونية ومحفظة عملات رقمية مشفرة - هاتف محمول يستخدم لإستقبال التحويلات المالية الخاصة بالإعلانات - مبلغ مالى "عملة أجنبية" - عدد كبير من إيصالات تحويلات بنكية - عدد 4 بطاقات سحب مباشر على بنوك مختلفة).

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش والضبط أقر بأنه مالك ومدير المواقع الإلكترونية وارتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع.