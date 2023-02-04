مايا مرسى تنعى المهندس شريف إسماعيل: حزنت لفراقك وشرفت بالعمل تحت قيادتك

كتب محمود راغب

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن والآسى المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق الذي وافته المنية اليوم.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لفقدان مصر رجل مخلص تفانى فى خدمة الوطن، قائلة: "حزنت لفراقك وشرفت بالعمل تحت قيادتك، تعلمت الكثير.. دروس في العمل والإنسانية والصبر والجلد والاحتمال.. رحلت عن الدنيا وستظل سيرتك العطرة فى قلوبنا" مؤكدة أنه بذل العديد من الجهود لمصلحة الشعب والوطن.

ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسرة وأصدقاء الفقيد سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الجدير بالذكر أن الدكتور شريف إسماعيل وشغل منصب رئيس الوزراء من سبتمبر 2015 حتى يونيو 2018، قبلها عمل وزيرا للبترول من يوليو 2013 حتى سبتمبر 2015، وكانت آخر مناصبه مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو 2018.

وتخرج المهندس شريف إسماعيل فى قسم الميكانيكا بكلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1978، ثم عمل مهندسا فى البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى 1979، وبدأ العمل فى شركة إنبى منذ 1979 حتى 2000 حتى وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس الإدارة، كما شغل منصب وكيل وزارة البترول لمتابعة شؤون وعمليات البترول والغاز من 2000 حتى 2005، ورئيس مجلس إدارة شركة إيجاس من 2005 حتى 2007، ورئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى القابضة للبترول من 2007 حتى 2013.