اليوم السابع
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قوات كييف تقصف دونيتسك بـ 163 مقذوفا خلال الـ 24 ساعة الماضية

السبت، 04 فبراير 2023 07:00 ص
قوات كييف تقصف دونيتسك بـ 163 مقذوفا خلال الـ 24 ساعة الماضية الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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قصفت قوات كييف مدينة دونيتسك وضواحيها بـ 163 مقذوفا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلن المكتب التمثيلي لجمهورية الكونغو الديمقراطية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب فى أوكرانيا، أنه خلال اليوم الماضي، قصفت القوات الأوكرانية مدن جمهورية دونيتسك الشعبية 27 مرة، مما أسفر عن مقتل سيدة وإصابة مدنيين اثنين.

وبحسب المكتب، أطلقت القوات الأوكرانية 163 قذيفة وصاروخا، واستخدمت خلال القصف راجمات صواريخ متعددة، ومدفعية من عيار 152 ملم، وعيار 155 ملم.

وتم تسجيل ما مجموعه 27 هجوما، على مدينة ألكساندروفكا، ومدينة غولموفسكي، ومدينة غورلوفكا، ومدينة دونيتسك، ومدينة بانتيليمونوفكا، ومدينة شيروكايا بيم، ومدينة ياسينوفاتايا.

وأسفر القصف عن مقتل امرأة وإصابة مدنيين اثنين أحدهما طفل، وذكر التقرير أن تسعة مبان سكنية وخمس منشآت بنية تحتية مدنية تضررت.

يذكر أنه خلال اليوم السابق، تم تسجيل 33 هجوما للقوات الأوكرانية فى الجمهورية.


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كييف

حرب روسيا واوكرانيا

بانتيليمونوفكا



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