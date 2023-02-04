قوات الدفاع الشعبى تنظم عددا من الفعاليات المميزة خلال شهر يناير.. التفاصيل

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ورفع معدلات الأداء للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات، نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروع التدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظة الفيوم بكافة أجهزتها التنفيذية، حيث بدء التدريب المشترك بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا الأبرار، أعقب ذلك عرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستعداداتها بما لديها من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة من خلال فرض بعض السيناريوهات المختلفة والمحتمل حدوثها أومواجهتها فى ظل الظروف الراهنة، كما تم المرور على إصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافه 10 كم، وكذا المرور على معسكر إيواء عاجل، ومستشفى العزل الميدانى للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، كما تم تنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظة والمؤمّن بعناصر الحراسات المشددة للتأكيد على مدى جاهزيتها فى مجابهة المواقف الطارئة بالإشتراك مع الحماية المدنية والإسعاف ، وفى نهاية المشروع تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة وطننا الغالي .

وإيماناً من القوات المسلحة بأهمية تشجيع الطلاب على القراءة والإطلاع على المصادر المختلفة للمعلومات وتنمية الوعى الثقافى ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع ، قامت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنظيم (24) زيارة لطلبة الجامعات والمدارس للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الرابعة والخمسين لزيادة الوعى الفكرى والمعرفى لشباب الجامعات والمدارس ، وذلك بواقع زيارتين يومياً طول فترة إقامة المعرض.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد (25) زيارة للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية بهدف التوعية بما تقوم به الدولة من تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة .