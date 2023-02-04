اليوم السابع
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السبت، 04 فبراير 2023 07:09 م
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قطع المياه عن مدينة شربين وبعض مناطق بلقاس وطلخا غدًا لمدة 7 ساعات

السبت، 04 فبراير 2023 06:08 م
قطع المياه عن مدينة شربين وبعض مناطق بلقاس وطلخا غدًا لمدة 7 ساعات انقطاع مياه - أرشيفية
الدقهلية : محمد الحبشي

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قطع المياه عن مناطق مركز ومدينة شربين، جزء من منطقة بلقاس، جزء من منطقة طلخا  لمركز بلقاس لمدة 7 ساعات اعتبارا  من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 4 مساء نفس اليوم.
 
وأرجعت الشركة سبب الإنقطاع إلى توقف عمل مرفق مياه شربين نظراً لأعمال ربط خط 600 مم أسفل مزلقان دنجواي ،وأعمال ربط خط 12 بوصة بجوار المحلج.
 
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.
 
 
 
 

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