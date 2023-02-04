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غدا.. إعلان نتيجة نصف العام لطلاب أولى ثانوى فى الجيزة

السبت، 04 فبراير 2023 01:14 م
غدا.. إعلان نتيجة نصف العام لطلاب أولى ثانوى فى الجيزة محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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تعلن مدارس محافظة الجيزة، غدا الأحد الموافق 5 فبراير 2023، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2022-2023، وذلك وفقا لجداول إعلان نتائج امتحانات صفوف النقل 2023 المحددة من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.
 
وحرصت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل المختلفة وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة لجميع أولياء الأمور فى مكان واضح داخل المدارس، للتسهيل على أولياء الأمور وعدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية.
 
وانتهت المديرية من إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، والشهادة الإعدادية، على أن يتم الإعلان عن نتائج طلاب الصف الأول الثانوي يوم غد الأحد، ونتائج طلاب الصف الثانى الثانوى يوم الإثنين الموافق 6 فبراير المقبل.
 
وأصدر أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعليمات للإدارات التعليمية، بعدم ربط إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بسداد المصروفات الدراسية، وذلك على خلفية قيام بعض المدارس بحجب نتيجة الفصل الدراسي الأول، بسبب تأخر عدد من أولياء الأمور في دفع المصروفات، مشددة على أن من يخالف تلك التعليمات يعرض نفسه للمساءلة، وذلك بناءً على توجيهات وتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 76.81%، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.
 
واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة القسم المهنى، فقد بلغت نسبة النجاح 95.16%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 98.61%، وبنسبة نجاح بلغت 100% للمكفوفين.
 
 
 
 
 
 

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