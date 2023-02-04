غداً بدء التقديم.. وظائف مؤقتة فى السعودية خلال رمضان

إيمان حنا

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، توفر وظائف مؤقتة للسعوديين والسعوديات، للعمل بالمسجد الحرام، والمسجد النبوي خلال موسم رمضان لهذا العام.وفق "عكاظ" .

وأوضحت الرئاسة أن التقديم على الوظائف سيبدأ من يوم غدٍ الأحد ولمدة 3 أيام، كاشفة أن شروط التقديم هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن لا يكون على رأس عمل آخر، وأن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة، واجتياز المقابلة الشخصية.