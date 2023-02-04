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غداً بدء التقديم.. وظائف مؤقتة فى السعودية خلال رمضان

السبت، 04 فبراير 2023 03:25 م
غداً بدء التقديم.. وظائف مؤقتة فى السعودية خلال رمضان السعودية
إيمان حنا

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، توفر وظائف مؤقتة للسعوديين والسعوديات، للعمل بالمسجد الحرام، والمسجد النبوي خلال موسم رمضان لهذا العام.وفق "عكاظ" .

وأوضحت الرئاسة أن التقديم على الوظائف سيبدأ من يوم غدٍ الأحد ولمدة 3 أيام، كاشفة أن شروط التقديم هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن لا يكون على رأس عمل آخر، وأن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة، واجتياز المقابلة الشخصية.


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