شقيقان يعترفان بسرقة مبلغ مالي من شقة الحي الراقي بالقاهرة.. اعرف التفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف شقيقان متهمان بسرقة مبلغ مالي من شقة بالتجمع الخامس في القاهرة، عقب القبض عليهما، أنهما استوليا على النقود مستغلين عمل أحدهما لدى مالك الشقة، وحيازته نسخة من مفتاح الشقة.

أضاف المتهمان أمام رجال المباحث، بمديرية أمن القاهرة، أنهما انتهزا فرصة مغادرة مالك الشقة وأسرته لها، وتوجها للشقة، وافتشا بمحتوياتها حتى عثرا على مبلغ مالي استوليا عليه، ثم قررا إخفاء معالم الجريمة بكسر كالون الشقة، لإيهام مالكها أن لص وراء سرقتها.

وأرشد المتهمان عن المبلغ المالي المستولى عليه، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"، من داخل الشقة محل سكنه ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأضاف أحدهما بأنه نظراً لطبيعة عمله لدى المبلغ إستغل حيازته لمفتاح الشقة وتمكن من إستخراج نسخة منه ، وعقب علمه بخروج المُبلغ صحبة أسرته إستعان بشقيقه وتوجها لمحل البلاغ مستقلان سيارة أجرة ملك أحدهما ، وتمكنا من دخول الشقة والإستيلاء على المبالغ المالية المُشار إليها وعقب ذلك قاما بإتلاف كالون باب الشقة.. وتم بإرشادهما ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنهما وضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم إحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.