شرطة التموين تضبط 968 ألف لتر مواد بترولية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

شنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (68) قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (2 إسطوانة بوتاجاز)، وضبط (41) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (968404 لتر)، وضبط (8972) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (3933٬931) طن، أبرزها ضبط (684) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى بمضبوطات بلغت (1436٬476 طن – 110476عبوة غذائية متنوعة – 8580 قطعة حلوى).
كما تم ضبط (166) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات أبرزها (14,644 طن "سكر" – 252 عبوة زيت تموينى- 4000 رغيق خبز – 87 بطاقة ذكية – 2 ماكينة صرف).
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