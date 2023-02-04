اليوم السابع
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شرطة التموين تضبط 968 ألف لتر مواد بترولية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

السبت، 04 فبراير 2023 09:00 ص
شرطة التموين تضبط 968 ألف لتر مواد بترولية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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شنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (68) قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (2 إسطوانة بوتاجاز)، وضبط (41) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (968404 لتر)، وضبط (8972) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (3933٬931) طن، أبرزها ضبط (684) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى بمضبوطات بلغت (1436٬476 طن – 110476عبوة غذائية متنوعة – 8580 قطعة حلوى).
 
كما تم ضبط (166) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات أبرزها (14,644 طن "سكر" – 252 عبوة زيت تموينى- 4000 رغيق خبز – 87 بطاقة ذكية – 2 ماكينة صرف).
 
 

السوق السوداء

بنزين

وقود

الداخلية



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