شاهد فرحة جماهير الأهلى بكفر الشيخ لتأهله إلى نصف نهائى بطولة كأس العالم

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعربت جماهير النادي الأهلي في كفر الشيخ، عن فرحتها، لتأهل الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس العالم، بفوزه على سياتل الأمريكي بهدف نظيف سجله محمد مجدى أفشة ليكرر أفشة القاضية الشهيرة له بنهائي القرن، وفتحت المقاهي والحدائق المنتشرة بالمدن والقرى ومراكز الشباب أبوابها لمتابعة الجماهير المباراة.

وقال محسن محمد عامر، طالب جامعي: سعداء بفوز النادي الأهلي، مؤكداً سعادة جماهير النادي الأهلي بفوزه بالمباراة، بهدف محمد مجدى أفشة، بالهدف القاتل، مؤكداً أنه يشجه نادي الزمالك، وهو سعيد بفوز النادي الأهلي لأنه يمثل مصر.

وأضافت بسمة العافي، لاعبة كراتيه، لـ "اليوم السابع" أنها سعيدة بفوز النادي الأهلي في ثاني مباراة له في بطولة العالم للأندية، مؤكدة أن الأهلي متميزة في أدائه خلال مشاركاته في بطولات العالم للأندية ، ولديها الأمل في الفوز على ريال مدريد، رغم صعوبة المباراة المقبلة، يوم الأربعاء، ليرفع علم مصر في أول بطولة يحصل عليها نادي مصري عربي، والمستوى المرتفع لأداء الفريق أعطى انطباعا بذلك.

وأكد محمد عبدالله عبدالرحمن، ممرض، يأمل فوز النادي الأهلي على ريال مدريد، ليثأر للفرعون المصري محمد صلاح، عندما التقى فريق ريال مدريد وليفربول، وفاز ريال مدريد بهدف، رغم محاولات فخر العرب المتعددة لتسجيل هدف في مرمى كورتوا.



فرحة الجماهير لفوز النادي الاهلي



متابعة المباراة



متابعة جماهير كفر الشيخ لمبارة النادي الاهلي