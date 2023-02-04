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سوق على مهلك.. ضبط 12 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة

السبت، 04 فبراير 2023 11:11 ص
سوق على مهلك.. ضبط 12 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (69346) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
 
(12676) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(325) مخالفة السير بدون تراخيص، و(12) دراجة نارية مخالفة، و(32) مخالفة موقف عشوائى، و(16) مخالفة شروط التراخيص.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 

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