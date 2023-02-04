اليوم السابع
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السبت، 04 فبراير 2023 02:48 م
أكرم القصاص
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زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر يهز أفغانستان

السبت، 04 فبراير 2023 02:05 م
زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر يهز أفغانستان مقياس ريختر
أ ش أ

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أعلن المركز القومي الأفغاني لعلوم الزلازل، تسجيل زلزال شدته 3ر4 درجة بمقياس ريختر ضرب أفغانستان صباح اليوم السبت.

وذكر المركز الأفغاني - في معرض تدوينة له على موقع (تويتر) - أنه تم تسجيل هذا الزلزال عند خط عرض 64ر36 درجة وخط طول 46ر71 درجة، وعلى عمق 186 كيلومتراً.. ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية من جراء هذا الزلزال.

ومن جانبها ، أشارت قناة /طلوع نيوز/ التليفزيونية الإخبارية الأفغانية إلى أنه وفقاً لإحصائيات رسمية، فإن الزلزال الذي ضرب إقليمي باكتيكا وخوست خلال فصل الصيف الماضي كان قد تسبب في تدمير أكثر من 7800 منزل، من بينها ستة آلاف منزل في منطقة جايان باقليم باكتيكا.

 


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