روسيا: مستعدون لاستخدام جميع الأسلحة حال شنت أوكرانيا هجوما على أراضينا

كتب ــ عبد الوهاب الجندى

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن "بلاده مستعدة لاستخدام جميع أنواع الأسلحة بما فيها النووية وحسب التهديدات، وكذلك حال شنت أوكرانيا هجوما على الأراضي الروسية".

وبحسب وسائل إعلام روسية، أكد "دميتري مدفيديف"، أن روسيا لن "تتفاوض حال استهداف القرم وسنوجه ضربة انتقامية"، وتابع: "بإمكان واشنطن إنهاء النزاع الذي تسببت فيه بأوكرانيا لكنها غير مهتمة".

وفى وقت سابق، صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، "دميتري مدفيديف"، بأن زيادة إمدادات الأسلحة النوعية إلى القوات المسلحة الروسية، ستسمح بإلحاق هزيمة ساحقة بالنازيين الجدد في أوكرانيا.

وكتب مدفيديف في قناته على "تيليجرام": "قواتنا المسلحة تتلقى بشكل منتظم وكامل أنواعا مختلفة من الصواريخ والأسلحة".