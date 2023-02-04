رفع مياه الأمطار وتغيير خطوط المياه بعدد من مدن كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تواصل مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، أعمال رفع مياه الأمطار المتبقية في الشوراع، اليوم السبت، لليوم الثالث على التوالي، بالإضافة لتطهير المصارف، وحملات النظافة، وتغيير بعض خطوط مياه الشرب، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستكمال رفع مياه الأمطار من قرى ومدن المحافظة، وحملات النظافة اليومية، بتواجد رؤساء المدن والوحدات القروية.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، حل مشكلة الصرف الصحى بنهاية موقف الارياف ورفع المياه المتراكمة بجوار المحطة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، كما تابع أعمال تغيير و إحلال وتبديل مواسير خطوط المياه الاسبستوس واستبدالها بمواسير صحية. خطوط 8 بوصة بشارع الجمهورية وشارع سعد بالإضافة الى تطهير خطوط الصرف الصحى قبل الرصف، كما تابع أعمال النظافة بالمدينة والقرى ورفع التراكمات اليومية.

تابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، عمليات سحب مياه الأمطار وعمليات النظافة بالقرى والمدينة ـ واتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة تداعيات الطقس، بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية المعنية، موجهاً بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة، كما شدد على استمرار حملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة، ورفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، رفع مياه الأمطار من كافة شوارع المدينة والقرى، لتيسير الحركة المرورية للمواطنين والمارة بالشارع مشدداً على تواجد نواب رئيس مركز ومدينة بلطيم، ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى، فضلاً عن الطواقم البشرية والمعدات بالشوارع ، للانتهاء من تراكم المياه في الشوارع .

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول أعمال رفع مياه الأمطار بالمدينة، وبالقرى، موجهًا بسرعة رفع مياه الأمطار، من الشوارع الرئيسية والفرعية والمداخل والمخارج ومحيط المدارس، كما وجه بالاستعداد الدائم على مدار الساعة لمجابهة مياه الأمطار بالتوازي مع رفع المياه بقرى المركز، بإشراف ومتابعة نواب رئيس المدينة لشئون القرى، ورؤساء قرى مركز الحامول.



اصلاح خط الطرد بدسوق



تطهير محطة دسوق



رفع بقيا الامطار بالحامول



رفع مياه الامطار بمطوبس