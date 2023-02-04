رئيس وزراء رومانيا: بحث كل السبل لمزيد من العلاقات التجارية مع مصر

كتبت هند مختار

قال نيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، إن جلسة المباحثات مع نظيره المصرى، تم التطرق للتعاون فى بعض المجالات وبحث كافة السبل لمزيد من العلاقات التجارية بين البلدين خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن جلسة المباحثات مع نظيره الروماني تطرقت إلي دخول الشركات الرومانية للاستثمار فى أفريقيا من خلال تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وعبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن سعادته بزيارة نظيره الروماني لمصر والتي تعد الزيارة الأولي لرئيس وزراء رومانيا منذ 20 عاما، موضحا أنه أثناء عقد جلسة المباحثات الثنائية تم توجيه الشكر لرومانيا على استقبالها للطلاب المصريين أثناء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من مليار دولار العام الماضي، مشيرا إلي أن مصر طلبت زيادة استيراد الحبوب من رومانيا.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات ثنائية مع نيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، الذي وصل في زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمسئولين الحكوميين.

وذلك بحضور وفدي البلدين؛ لمناقشة عدد من الملفات في مختلف المجالات الاقتصادية، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك، كما سيتم عقد منتدى اقتصادي يضم وزراء البلدين والمسئولين المعنيين غدا.