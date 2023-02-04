رئيس جامعة القاهرة ينعى المهندس الجليل شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، ببالغ الحزن والأسى، المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، عن عُمر يناهز 68 سنة بعد صراع مع المرض.

ويعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، منوهًا بإنجازاته وجهوده الكبيرة ودوره البارز في فترة صعبة من تاريخ مصر المعاصر.

جدير بالذكر أن المهندس شريف إسماعيل شغل منصب رئيس الوزراء من سبتمبر 2015 وحتى يونيو 2018، وعمل قبلها وزيرا للبترول من يوليو 2013 وحتى سبتمبر 2015، وشغل منصب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو 2018.