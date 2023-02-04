جاء ذلك خلال اجتماعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب؛ وتطرق الاجتماع إلى أسباب فقدان عدد من المواد الغذائية أو ندرتها وفق بيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية الجمعة.

وأضاف قيس سعيد أنه لم يعد يخفى على أحد أن من يقف وراء تواصل هذه الظاهرة يسعى بكلّ الطرق إلى تأجيج الوضع الاجتماعي حتى يستفيد سياسيا.

وأوضح أن الشعب التونسي لم تعد تخفى عليه هذه الأسباب ويطالب بمحاسبة كل من أجرم في حقّه.