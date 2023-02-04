رئيس الوزراء يستعرض خطة الطروحات قبل الإعلان عنها

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة خطة الطروحات قبل الإعلان عنها وذلك، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة الخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وزكية ابراهيم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، ونجلاء البيلي، مساعد وزيرة التخطيط لإدارة الأصول والاستثمار، ومسئولي الوزارات المعنية وصندوق مصر السيادي.

وشهد الاجتماع استعراض موقف الشركات المقرر أن يشملها برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة في عدة قطاعات، حيث تم عرض الإجراءات التنفيذية والجدول الزمني لعمليات الطرح.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع جاء للاتفاق على الخطوط النهائية لخطة الدولة التفصيلية فيما يتعلق بالطروحات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن خطة الطرح لمدة عام كامل، والتي ستشمل طرح أسهم فى عدد سيزيد على الأرجح عن 20 شركة، حيث سيكون جانبا من الطرح في البورصة بهدف توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في الملكية العامة، وجانبا آخر لمستثمرين استراتيجيين لزيادة نشاط الشركات ورأس مالها، والتوسع في الإنتاج والتشغيل.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن "برنامج الطروحات" يمثل الجانب التنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إطلاقها عقب المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر الماضي، كخطوة لاستكمال جهود الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة المناخ الجاذب والداعم للاستثمار، وبالتالي رفع معدلات النمو الاقتصادي.