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أعلنت سلطات دونيستك اليوم السبت، مقتل نحو 50 عسكريا من القوات الأوكرانية وتدمير بعض الآليات المصفحة الغربية خلال هجوم على محور كريمينيا في جمهورية لوجانسك.

وذكرت السلطات - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - أن القوات الروسية تقترب من تطويق أوجليدار جنوب غربي الجمهورية بعد قطع طرق الإمداد الرئيسية أمام الوحدات الأوكرانية.

وأشارت إلى أن أسر عناصر من الوحدات الأوكرانية تلقت تدريبا من خبراء جورجيين وفرنسيين داخل مركز تدريب بمدينة الفوف غربي أوكرانيا.

وفي المقابل.. قال مستشار مكتب رئيس أوكرانيا ميخائيل بودولاك - في وقت سابق - "إن كييف كانت تدفع ثمنا باهظا للغاية من أجل الحفاظ على أرتيوموفسك (باخموت) الأوكرانية تحت سيطرتها"، رافضا التصريح بعدد قتلى قواته في باخموت.