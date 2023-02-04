دبلوماسى روسى: عدد من البلدان الأفريقية ترغب فى الانضمام إلى "بريكس"

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قال سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية، أوليج أزوروف: "إن عدداً من البلدان الأفريقية ترغب فى الانضمام إلى مجموعة بريكس".

وأضاف أزوروف - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم السبت -: "يود عدد من الدول الإفريقية بالانضمام إلى بريكس، وتوجد هناك مثل هذه الحركة".

وأعرب سفير المهام الخاصة عن امتنان بلاده للبلدان الإفريقية على سياستها المتوازنة تجاه روسيا.. قائلا:"نحن ممتنون للغاية للدول الإفريقية على سياستها المتوازنة والمعقولة تجاه روسيا".

وأضاف:" أن روسيا ترى أن العديد من الدول الإفريقية قد اتخذت موقفًا محايدًا رسميًا بشأن الوضع في أوكرانيا على الرغم من الضغوط الغربية"، مشيرا إلى أن منتدى الشراكة الروسية الإفريقية في دورته الثانية سيخصص إلى حد كبير لبحث التعاون الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي وأمن الغذاء والطاقة.

يُذكر أن أزوروف كان قد صرح - في وقت سابق - بأن بلاده تتوقع أن تساهم القمة الروسية الإفريقية الثانية في الارتقاء بالتعاون مع دول القارة إلى مستوى جديد نوعيا، بما يتوافق مع رغبة الدول الإفريقية نفسها.

ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية الإفريقية الثانية في يوليو من العام الجاري في مدينة (سان بطرسبرج).